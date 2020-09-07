MHP Hanönü ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

Genel Kurula Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar , MHP İl Başkanı Emin Çınar ve partililer katıldı.

Hanönü ilçesinde bir kahvehanede düzenlenen kongre Kovid-19 salgını nedeniyle çeşitli tedbirler alınarak gerçekleştirildi. Mevcut ilçe başkanı Metin Arıkan, tek listeyle girilen seçimlerde oyların tamamını alarak güven tazeledi.

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