MHP Hanönü ilçe kongresinde Metin Arıkan güven tazeledi
Hanönü ilçesinde bir kahvehanede düzenlenen kongre Kovid-19 salgını nedeniyle çeşitli tedbirler alınarak gerçekleştirildi. Mevcut ilçe başkanı Metin Arıkan, tek listeyle girilen seçimlerde oyların tamamını alarak güven tazeledi.
Genel Kurula Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, MHP İl Başkanı Emin Çınar ve partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MHP Hanönü ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika