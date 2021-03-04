MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi - Son Dakika

MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

04.03.2021 17:29
MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi, System.String[]

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, hakkındaki fezlekenin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirterek, "Yüce Meclis'ten bir an önce dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep ediyorum.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, hakkındaki fezlekenin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirterek, "Yüce Meclis'ten bir an önce dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Mayıs 2011'de, FETÖ'nün yasa dışı dinlemeyle elde ettiği illegal ses kayıtlarından montajlanarak oluşturulan ve internete sızdırılan konuşmalar delil kabul edilerek, hakkında iddianame hazırlandığını söyledi.

İddianamede, Dörtyol'da 2010'da 4 polisin şehit edilmesiyle ilçede yaşanan olayların tüm sorumlusu olarak gösterildiğini anlatan Kaşıkçı, Dörtyol 3. Asliye Ceza Mahkemesince dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekenin de dün TBMM Başkanlığına sunulduğunu ifade etti.

Kaşıkçı, "Şahsımı ve mensubu olduğum camiayı sahte delillerle hedef alan bir FETÖ kumpası nedeniyle ve devam eden yargılama çerçevesinde, yıllar sonra hakkımda bu fezleke düzenlenmiş olup yüce Meclis'ten bir an önce dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında adalet mekanizmasının, Türk yargısına sızan terör iltisaklı millet düşmanlarının tasfiye edilmesiyle bağımsız ve tarafsız Türk hakimlerinin vicdanlarına göre karar verdikleri bir hüviyete kavuştuğunu ifade eden Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle dokunulmazlığımın kaldırılmasından ne bir endişe ne bir kaygı ve ne de bir korku duyuyorum. Bilakis dokunulmazlığımın kaldırılarak bağımsız Türk mahkemeleri huzurundaki yargılamamın devam etmesine olanak tanınmasını, FETÖ ile yarım kalan hesaplaşmamın tarihi bir fırsatı olarak görüyorum. Böylece bu örgütün binlerce kumpasından bir tanesinin daha bağımsız Türk mahkemeleri önünde çürütülmesi ve örgütün maskesinin bir kez daha düşürülmesi de mümkün olacaktır.

Arz ettiğim gerekçelerle yargıdan kaçanlardan, haklarındaki suçlamaları karartmak adına yargı organlarını itibarsızlaştırmayı seçenlerden olmadığımızı da gösterebilmek adına hakkımdaki fezlekenin bir an önce işleme alınarak dokunulmazlığımın kaldırılmasını, yazdığım dilekçeyle TBMM Başkanlığına verdim. Çağrım, fezlekelerin bir an önce TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da görüşülmesi ve benim de içinde olduğum fezlekelerin, Genel Kurula getirilmesi ve oylanmasıdır. Bu hassasiyeti tüm siyasi partilerden beklemekteyiz. Terörle iltisakı olan, vatandaşlarımızın terör eliyle şehit edilmesi olaylarının bilfiil içinde olan hiçbir milletvekilinin, Yüce Türk milletinin namus bellediği TBMM çatısı altında olmaması gerekir."

Kaşıkçı, Meclis Başkanlığına sunduğu, dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki dilekçesinin emsal teşkil etmesini de istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Hatay, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi - Son Dakika


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