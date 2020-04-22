MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı: "Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı: 'Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır' - Son Dakika

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı: "Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır"

6 saat önce

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı:

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, " Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır. Suriye'deki iç karışıklıktan sonra sınırımızın hemen diğer tarafındaki Türkmenler doğal olarak Yayladağı ilçemize geldiler. Yayladağı ile zaten geçmişten bu yana akrabalık ilişkileri var." dedi.

Kaşıkçı, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çilek üretimi yapan Bayırbucak Türkmenleri ile bir araya geldi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın sosyal medya üzerinden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ifadelerine atıfta bulunarak, ilçede yaşayan Suriyelilere yönelik yaptığı eleştirileri hatırlatan Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"Son günlerde Türkiye'de Suriyelilere karşı gelişen bir öfke var. bu öfkeyi de CHP teşkilatlarının her biri kendi iç siyasetleri için kullanıyor. Yayladağı'nda yaşayan Suriyelilerin yüzde 90'nı Bayırbucak Türkmeni. Sarf edilen cümleler ikilik çıkarmaktan başka bir işe yaramıyor. Türkiye, Bayırbucak Türkmenlerinin ata toprağıdır. Suriye'deki iç karışıklıktan sonra sınırımızın hemen diğer tarafındaki Türkmenler doğal olarak Yayladağı ilçemize geldiler. Yayladağı ile zaten geçmişten bu yana akrabalık ilişkileri var. Bayırbucak bölgesinden gelen Türkmenlerin Yayladağı'na adapte olması çok kolay oldu. Çünkü aynı kültür, arada sadece yıllar önce çekilen bir sınır var."

Kaşıkçı, "sorumluluk sahibi kişilerin sorumsuzca saf ettiği cümlelerin" asılsız ve telafi edilemez sonuçlara vesile olacağını aktardı.

Devletin hiç kimseye pozitif ayrımcılık yapmadığını belirter Kaşıkçı, "Uluslararası fonlardan gelen nakdi yardımlar bu ilçede kaymakamlık yapan çok değerli bir kardeşimizin girişimleriyle katma değeri yüksek ürünler yetiştirilmek üzere projelendirildi ve bu kardeşlerimiz toprakla buluşup çilek ektiler. Burada kimsenin toprak aldığı filan yok. Yayladağı'lı vatandaşlarımızdan kiralanan topraklara ekilen çilekle elde ettikleri gelirle bu insanlar ancak günlük geçimlerini sağlıyorlar. Devlete yük olmadan kendi katıklarını kavuruyorlar. Bunun nesinden rahatsız oldunuz anlamadım?" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın "Devlet Suriyelilere yardım ediyor" dediği Suriyelilerin, Bayırbucak Türkmenleri olduğunun altını çizen Kaşıkçı, şunları aktardı:

"Devlet Suriyelilere yardım ediyor, ben de Türklere yardım edeceğim' demek ikilik çıkartmaktır. Bizim son günlerde ikiliğe değil birliğe ihtiyacımız var. Geçtiğimiz yıl 2 milyon lira tutarında fide dağıtmışsın, Allah senden razı olsun, daha fazlasını yap. Ama bunun karşılığında ortaya attığın iddia ile birçok insanın zehirlenmesine sebep olursunuz. Sizler büyük makamlarda bulunuyorsunuz, bu meseleleri ayrıştırma mekanizması olarak kullanmak sizlere yakışmaz. Sizlere yakışan, kardeşlik bağımızın olduğu bu insanlarla birlik ve beraberliğimizi tesis edecek adımlar atmaktır."

Kaşıkçı, İYİ Partili Özdağ'ı da eleştirdi.

Özdağ'ın her fırsatta Suriyeliler üzerinden kaos oluşturup onun üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını savunan Kaşıkçı, "Yayladağı'nda Suriyelilerin toprak aldığı yoktur. Yayladağı'ndaki Suriyelilerin yüzde 90'ı Türkmen'dir. Hem 'Türk milliyetçisiyim' diyorsunuz, hem de bu insanların ekmeğiyle oynuyorsunuz. Hem bir desteğiniz yok, bari köstek olmayın." diye konuştu.

Lütfi Kaşıkçı, Milletvekili, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:33 Kaynak: AA

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