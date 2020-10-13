MHP Havza İlçe Başkanlığından Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret - Son Dakika

MHP Havza İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

MHP Havza İlçe Başkanlığına seçilen Ferhat Gültekin ve yönetim kurulu üyeleri, Özdemir'e makamında ziyarette bulundu.

Özdemir, Gültekin ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, "Cumhur İttifakı olarak uyumlu ve birlikte çalışma ile hedeflerimize hızlı şekilde ulaşmak için elimizden gelen yardımlaşmayı göstereceğiz. Birlik ve beraberlik içinde ilçemize güzel hizmetler yapacağız. Havza tüm güzellikleri hak eden ve değeri her geçen gün artan çok değerli kent." dedi.

Gültekin de her zaman yapılacak hizmetlerde birlikte hareket edeceklerini dile getirerek, "İlçemiz için üzerimize düşen ne var ise her zaman yanınızda olacağız. İlçemizdeki yeni yatırımlar ve çalışmalara yardımcı olarak Havza'nın büyüme ve yükseliş sürecine katkı sağlayacağız." diye konuştu.