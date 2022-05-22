MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Diyarbakır'da

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu başkanlığındaki heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Diyarbakır'da temaslarını sürdürüyor.

Tarihi Sur ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Osmanağaoğlu, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla illeri gezerek, halkla buluştuklarını söyledi.

Diyarbakır'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Osmanağaoğlu, Diyarbakır'ın Türkiye'deki önemine değindi.

Osmanağaoğlu, "Her köşesinden bereket fışkıran Diyarbakır'a umutla bakıyoruz. Karanlıkları silen hilal Diyarbakır'da, Sur'da hiç olmadığı kadar parlak bir şekilde yeniden ortaya çıkmıştır. Bu toprakların tarihinde Selçuklu vardır, Akkoyunlular vardır, Hazreti Ömer'in mührü, Türk milletinin imzası vardır." dedi.

Diyarbakırlıların sorunlarını dinlemeye, onlarla bir arada olmaya geldiklerini aktaran Osmanağaoğlu, bundan sonra kadim kenti daha sık ziyaret edeceklerini kaydetti.

Programa, MHP MYK üyeleri Beşir Tatar, Adem Yurdagül, Abdullah Bahadır Alperen ve Eyüp Gönültaş da katıldı.