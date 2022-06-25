MHP heyeti "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı düzenledi - Son Dakika
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MHP heyeti "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı düzenledi

25.06.2022 16:28
MHP heyeti "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı düzenledi

MHP Amasya İl Başkanlığı tarafından, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı kapsamında Taşova ve Suluova ilçelerinde esnaf ziyaretleri yapıldı.

MHP Amasya İl Başkanlığı tarafından, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı kapsamında Taşova ve Suluova ilçelerinde esnaf ziyaretleri yapıldı.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yurdagül, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cemil Yavuz Aksu, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP İl Başkanı Şuayip Ak ve partililerden oluşan heyet, Taşova ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, ardından düğün salonunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Kalyoncu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri anlayabilmek için çevresinde ve bulunduğu coğrafyada olup bitenlere iyi bakmak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin etrafındaki tüm olayların Türkiye'yi etkilediğini vurgulayan Kalyoncu, "Bölgeye baktığınızda Arap baharı denilerek cinayet, gözyaşı ve eziyetin olduğu bir Müslüman coğrafyası ile karşılaşıyoruz. Amaç buradaki dizaynı yaparak Türkiye'yi bu ateşin içerisine atabilmekti. Gezi ve hendek olayları, arkasından 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine açık bir saldırı oldu. Hamdolsun, Türk milleti sokaklarda direnişe geçti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri saldırıların karşısında durdu ve tüm saldırıları bertaraf etti. Aslında Cumhur İttifakı, bu saldırılara karşı Türk milletinin refleksinden oluşan bir ittifak ve harekettir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Suluova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Kalyoncu, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla uzun süredir bu tür programları yaptıklarını kaydetti.

Buradaki toplantıya Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, MHP Merkez İlçe Başkanı Semih Aşkan, AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, MHP Suluova İlçe Başkanı Rıfat Uzun da katıldı.

Toplantının ardından MHP heyeti, esnaf ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP heyeti 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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