MHP Milletvekili Kalyoncu: "Devlet ve milletin bekası için Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz"

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Bu yüzyılın en önemli seçiminde devlet ve milletin bekası için Türk milletine sevdalı Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz" dedi.

MHP Amasya İl Başkanlığı tarafından, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı çerçevesinde kent merkezinde esnaf ziyaretleri yapıldı ve toplantı düzenlendi.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki toplantıda vatandaşlara seslenen MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu, " Türkiye'nin sigortası MHP, mecliste güçlü olmalı. Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye milletin huzuru için mücadelemiz devam edecek. MHP gücünü sadece milletinden alır. Çünkü eğer bu memlekete, bu millete bir ihanet olacaksa, tabii ki her siyasi partimizde vatanseverler vardır elbet ama ilk reaksiyon mutlaka MHP'den gelecektir. Bunu bilen emperyalistler ve onların uzaktan kumandalı maşaları MHP hakkında manipülasyonlar yapmaya devam etmektedirler" diye konuştu.

Kalyoncu, 24 Haziran seçimlerinden bu yana TBMM'de çıkarılan kanunlarda MHP'nin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Amasyalıya hizmet etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, "Üç yıl önce bana verdiğiniz görev ve sorumluluğu yerine getirmek için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğim. Hemşerilerimizin huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamaları için belediye olarak bütün imkanlarımızı kullanıyorum. Söz verdiğim şekilde projelerimizi hayata geçirdiğimizde Amasya'mızı "Mutlu Şehir" haline getirmeye bir adım daha yaklaşacağımızı düşünüyorum. Ben sizlerin destek ve dualarınızla yola çıktım. Sizlerin destek ve dualarıyla yoluma devam edeceğim. Artık en kötünün geride kaldığına inanıyorum. Allah sağlık, ömür verirse önümüzdeki iki yılda daha azimli, daha kararlı bir şekilde çalışacağım" şeklinde konuştu.

Programa MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yurdagül, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cemil Yavuz Aksu, MHP İl Başkanı Şuayip Ak, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, MHP Merkez İlçe Başkanı Semih Aşkan, partililer ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA