MHP heyeti Doğanyol'da depremzedelerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP heyeti Doğanyol'da depremzedelerle buluştu - Son Dakika

MHP heyeti Doğanyol'da depremzedelerle buluştu

6 saat önce

MHP heyeti, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde inceleme yaptı.

MHP heyeti Doğanyol'da depremzedelerle buluştu, System.String[]

MHP heyeti, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde inceleme yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ile milletvekilleri Mehmet Celal Fendoğlu, Sefer Aycan ve İbrahim Özyavuz, MYK üyesi Ömer Ekici ve Sedat Yaşar, Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yer aldığı heyet, depremden etkilenen Gökçe Mahallesi'nde depremzedelerle buluştu, esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla inceleme yapmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere geldiklerini söyledi.

Beraberindeki heyetle deprem bölgesini gezdiklerini anlatan Yıldırım, "Gördüğümüz kadarıyla devlet, milletine sahip çıkmıştır, görevinin başındadır, herhangi bir sıkıntı yoktur. Ufak tefek sıkıntılar elbette olacaktır. Coğrafyanın getirdiği sıkıntılardan, sürenin getirdiği sıkıntılardan dolayı ama gördüğümüz şu her geçtiğimiz yolda evin önünde çadır var. Devlet çadırını, battaniyesini vermiş, bir taraftan da sıcak yemeğini dağıtıyor. Ağır ağır yoluna giriyor. Allah beterinden saklasın." diye konuştu.

"Türk milleti bunlara aldanmaz"

Yıldırım, depremden sonra bazı spekülasyonlar yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Biz bugün bir ve beraber olamayacaksak ne zaman olacağız. Deprem üzerinden siyaset yapılmaz, şov yapılmaz, popülizm olmaz. Depremde millet bir araya gelir, yaralarını sarar ama en ufak bir arızayı veya olmayan bir şeyi olmuş gibi takdim etmek, sosyal medyada yaygara yapmak bunlar Türk milletinin karakterini bozmaz. Türk milleti bunlara aldanmaz. Gördüğümüz kadarıyla devlet başındadır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız buradadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, AFAD'ımıza, jandarmamıza, polisimize, Kızılay'ımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz."

Doğanyol, Malatya, Elazığ, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı
Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:52:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP heyeti Doğanyol'da depremzedelerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]