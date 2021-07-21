MHP heyeti DSP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı - Son Dakika

Video konferans yoluyla bayramlaşma

MHP heyetinin DSP, BBP ve Yeniden Refah Partisi heyetiyle bayramlaşması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova'nın konuşması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin'in konuşması ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerde partiler arası bayramlaşma etkinlikleri video konferans yoluyla gerçekleşti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe ve MYK üyesi Necmi Yıldırım'dan oluşan heyet, DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Sevinç Erencan ile bayramlaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe ve MYK üyesi Necmi Yıldırım'dan oluşan heyet, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve Kadın Kollarından Sorumlu MKYK üyesi Dilek Keskin ile bayramlaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe ve MYK üyesi Necmi Yıldırım'dan oluşan heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, MKYK Üyesi Fatih Uğurlu, Kadın Kolları Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Aynur Yangaz ve Gençlik Kolları Başkanı Melih Güler ile bayramlaştı.