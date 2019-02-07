MHP Heyeti, Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin, Başkan Yardımcısı Çetin Bektaş, Muhasib Enis Usturacı ve İlçe Sekreteri Utku Uzunoğlu ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin, Başkan Yardımcısı Çetin Bektaş, Muhasib Enis Usturacı ve İlçe Sekreteri Utku Uzunoğlu ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.



İlçe Başkanı Emre Şahin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye MHP Kastamonu Merkez ilçe teşkilatı olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Kastamonu Merkez ilçe teşkilatının ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Merkez ilçe yönetimi olarak genç ve dinamik bir teşkilat oluşturmuşsunuz, sizlerle gurur duyuyorum" dedi.



Kastamonu'nun kendisi için çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Bahçeli, "Kastamonu'daki çalışmaları yakından takip ediyorum. Küçük oylarla kaybedilmiş Belediyemizin bu genç ekiple geri alınacağından şüphem yok" şeklinde konuştu.



Ziyaret sonrası İlçe Başkanı Emre Şahin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Kastamonu El Sanatlarına özgü Kelime-i Tevhit yazılı ahşap oyma hediye etti. - KASTAMONU

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