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MHP'li Kılavuz: "Sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına dünya da şahit milletimiz de" - Son Dakika

MHP'li Kılavuz: "Sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına dünya da şahit milletimiz de"

07.11.2021 21:10
MHP'li Kılavuz:

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Bazı illerde sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına bütün dünya da şahit, milletimiz de şahit." dedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Bazı illerde sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına bütün dünya da şahit, milletimiz de şahit." dedi.

Iğdır'a incelemelerde bulunmak için gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinden oluşan heyet, Iğdır Belediyesini ziyaret etti. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen ve MYK Yedek Üyesi Abdulselam Arvas, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Iğdır'a geldi. Iğdır'da çeşitli temaslarda bulunan heyet, kentte bulunan STK'ları gezdikten sonra 76 Iğdır Belediyespor- Yeşilyurt Belediyespor maçını izledi. Heyet daha sonra Aralık ilçesini ziyaret ederek akşam ise İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesini ziyaret etti. Heyeti kapıda Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, karşıladı. Görüşme daha sonra Iğdır Belediye Başkanlığı makam odasında devam etti.

Burada açıklama yapan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, parti olarak vatandaşlar ile bir araya gelerek dertleştiklerini belirtti. Belediyenin şehrin gelişmesi için de çok çalıştığını belirten Kılavuz, "Geçmişe bakıldığında da Iğdır'a ziyaretlerimiz oldu. Yaşananları biliyorduk, yaşananlardan milletimizin derinden yaralandığını üzüldüğünü yasa dışı olaylara, hadiselere sahip kişilerin burayla alakalı yaptıklarını veya bazı illerde sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına bütün dünyada şahit milletimiz de şahit. Ama sizlerin burada bütün insanlarımız kucaklayarak hizmet yapmanız sevindirici. Allah mahcup etmesin" diye konuştu.

Sonuna kadar hizmet yapacaklarını belirten Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Bize bu fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu memleketin toprağına hizmet etmek bizim için bir vazifedir" ifadesini kullandı.

MHP milletvekillerinden oluşan heyet görüşme sonrası Kars'a hareket etti.

(Sebahattin Yum/İHA)

MHP'li Kılavuz: Sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına dünya da şahit milletimiz de
MHP'li Kılavuz: Sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına dünya da şahit milletimiz de
MHP'li Kılavuz: Sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına dünya da şahit milletimiz de
MHP'li Kılavuz: Sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına dünya da şahit milletimiz de
MHP'li Kılavuz: Sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına dünya da şahit milletimiz de

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP'li Kılavuz: 'Sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına dünya da şahit milletimiz de' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Kılavuz: "Sözde siyasi parti olan HDP'nin uygulamalarına dünya da şahit milletimiz de" - Son Dakika
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