MHP heyeti İl Müftüsü Karabayır ile istişarede bulundu - Son Dakika

MHP heyeti İl Müftüsü Karabayır ile istişarede bulundu

10.03.2021 13:30
MHP heyeti İl Müftüsü Karabayır ile istişarede bulundu, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki heyet İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ı makamında ziyaret edip çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki heyet İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ı makamında ziyaret edip çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yasin Arslan ve Dr. Cemil Boğaç İpek ile birlikte İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Diyarbakır'da yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. MHP İl Başkanı Kayaalp, bölgede terörün bitmesi konusunda diyanet işleri başkanlığı çalışmalarının önemsendiğini ve halkın bilinçlenmesi için yapılan her türlü çalışmaya destek vereceklerini söyledi. Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ise kente fayda verecek her türlü olumlu gelişme için kurumlarla ortak çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR

MHP heyeti İl Müftüsü Karabayır ile istişarede bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi, Selim Karabayır, Cihan Kayaalp, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP heyeti İl Müftüsü Karabayır ile istişarede bulundu - Son Dakika


Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi         
20:05
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu         
18:45
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var         
17:23
Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı         
15:59
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu         
14:14
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:12:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP heyeti İl Müftüsü Karabayır ile istişarede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei