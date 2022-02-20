MHP heyeti, Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

MHP heyeti, "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında, Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Devlet Parkı Toy Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, tüm ilçelerde toplantılar yapacaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı olarak 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacaklarını ifade eden Şimşek, yerel seçimlerde de Mersin'i ve Tarsus'u geri alacaklarını kaydetti.

Toplantının ardından Yarenlik Alanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan MHP heyeti, Tarsus Cem ve Kültür Evi ile Alevi Kültür Dernekleri Tarsus Şubesini ziyaret etti.??????