Üye Girişi
MHP heyeti, Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

MHP heyeti, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

20.02.2022 17:27
MHP heyeti, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

MHP heyeti, "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında, Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP heyeti, "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında, Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Devlet Parkı Toy Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, tüm ilçelerde toplantılar yapacaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı olarak 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacaklarını ifade eden Şimşek, yerel seçimlerde de Mersin'i ve Tarsus'u geri alacaklarını kaydetti.

Toplantının ardından Yarenlik Alanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan MHP heyeti, Tarsus Cem ve Kültür Evi ile Alevi Kültür Dernekleri Tarsus Şubesini ziyaret etti.??????

YORUMLAR
500
MHP heyeti, Mersin'de ziyaretlerde bulundu MHP heyeti, Mersin'de ziyaretlerde bulundu Son dakika haberleri | Tarsus'ta yangın çıkan evde hasar oluştu Son dakika haberleri | Tarsus'ta yangın çıkan evde hasar oluştu Kabak için kuzenini öldürdü Kabak için kuzenini öldürdü

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP heyeti, Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:10 Cani kardeş, zihinsel engelli kız kardeşini başına demirle vurarak öldürdü
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:57 TikTok fenomeni tacize uğradı, ortalık birbirine girdi!
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:44 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 17:33:07. #1.11#
SON DAKİKA: MHP heyeti, Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement