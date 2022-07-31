MHP heyetinden Serdivan'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı

MHP heyeti, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP MYK üyeleri Nur Tuğba Aktay ve Bülent Maşaoğlu, Serdivan ilçesindeki üyelerin katılımıyla Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

Yıldız ve Bülbül'ün konuşmalarının ardından heyet, katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Toplantıya, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da katıldı.

Heyet, gün boyunca Akyazı, Karapürçek ve Hendek ilçelerindeki üyelerle de bir araya gelerek programı tamamlayacak.