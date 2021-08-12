Üye Girişi
MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye başladı - Son Dakika

MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye başladı

12.08.2021 13:56
MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye başladı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Yaşar Yıldırım ve beraberindeki heyet sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel bölgelerine ziyaret kapsamında Karabük'e geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Yaşar Yıldırım ve beraberindeki heyet sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel bölgelerine ziyaret kapsamında Karabük'e geldi.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla belirlenen illerden olan Karabük'e gelen Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Yıldırım, Vergili'den bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Karabük ziyaretinin ardından Bartın'a geçerek selzedelerle bir araya geleceklerini söyledi.

Yıldırım, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 2 gün inceleme yapacaklarını ardından Sinop ve Samsun'a gideceklerini belirtti.

MHP'nin selzedelerin yanında olduğunu ifade eden Yıldırım, "İnsanımızın yanındayız. İnsanımızın dertlerini bölgede yer alarak görüp neler yapalabilirsek onları yapmaya çalışacağız" dedi.

Başkan Yıldırım'a ziyarette MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MYK üyeleri Yüksel Aydın, Davut Haskılıç ve Murat Kotra eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vergili MHP heyetine teşekkür etti.

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım ve beraberindeki heyet ziyaretin ardından sel felaketinin en çok yaşandığı illerden olan Bartın'da incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.

(İHA)

MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye başladı
MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye başladı

Milliyetçi Hareket Partisi, Yaşar Yıldırım, Karabük, Sel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye başladı - Son Dakika


Son Dakika

Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı 15:07 Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı 15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi 14:43 Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi
Ankara Altındağ'da Türk gencini öldüren Suriyelinin ilk ifadesi: Çok pişmanım 14:13 Ankara Altındağ'da Türk gencini öldüren Suriyelinin ilk ifadesi: Çok pişmanım ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı 13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı 13:05 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu 12:27 Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı 12:23 Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı

Son Dakika Haberleri
15:08 Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti
15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı
15:03 Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu
14:31 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi
13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı
13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12:54 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12:25 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti         
15:09
Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu         
15:04
Son Dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi         
15:02
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı         
14:32
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi         
14:01
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti         
13:25
Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor         
12:55
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı         
11:57
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 15:16:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement