MHP heyeti, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu başkanlığındaki heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Osmanağaoğlu, millet ve devlet menfaatine uygun her girişime destek veren MHP'nin, cumhurun yüklediği büyük sorumluluğun gereğini harfiyen yerine getirmekte bir an olsun tereddüt yaşamadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileten Osmanağaoğlu, program kapsamında toplumun nabzını tutmak ve mahalle mahalle, ev ev gezerek insanlarla temas halinde olmak için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Devlet ve vatandaş arasında en önemli halka olan muhtarların sorunlarının bilincinde olduklarını ifade eden Osmanoğlu, şunları kaydetti:

"Muhtarlarla buluşmaya, sizleri dinlemeye, sizlerden aldığımız bilgilerle sorunların çözümüne katkı sunmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere mahallelerinizde çözüm bekleyen hususları dile getirmeye ve sürecin takipçisi olmaya ziyadesiyle önem vermekteyiz. Parti olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların merkezinde sizlerin yani muhtarlarımızın olması da bu sebepten dolayıdır."

MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk de tüm katılımcılara teşekkür ederek, 2023 seçimlerine kadar partinin tüm kademeleriyle sahada olacaklarını ve canla başla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

MHP MYK üyeleri Ali Uçar, Alper Erdem, Muhammed Köse ve Abdullah Bahadır Alperen de konuşmalarında muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin önemine değinerek, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Anadolu'yu karış karış gezerek halkla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini aktardı.

MHP heyeti daha sonra şehit aileleri ve gaziler ile esnafı ziyaret etti, sorunları dinledi.