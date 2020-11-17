MHP heyeti, Şırnak'ın sorunlarını sahada dinledi - Son Dakika

MHP heyeti, Şırnak'ın sorunlarını sahada dinledi

17.11.2020 00:58
MHP heyeti, Şırnak'ın sorunlarını sahada dinledi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHPH) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Şırnak'ın mevcut sorunları ile çözümlerin neler olduğuna yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında görevlendirilen MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay bölgeye gelerek kentin sorunlarını yerinde...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHPH) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Şırnak'ın mevcut sorunları ile çözümlerin neler olduğuna yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında görevlendirilen MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay bölgeye gelerek kentin sorunlarını yerinde görüp kanaat önderleri ve vatandaşlarla görüştü.

Yaklaşık 1 haftadır gezmedik ilçe, belde ve köy bırakmayan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. MHP Şırnak İl Başkanlığını ziyaret eden Akçay'a MYK Üyesi Necmi Yıldırım, MHP İl Başkanı Halil Tatar, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti.

"Şırnak ve Hakkari artık bir huzur beldesi olarak anılıyor"

Gezi ve temasların ardından açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bir haftadır Şırnak temaslarının devam ettiğini söyledi. Akçay, " Cizre, Silopi, Beytüşşebap, Uludere ilçelerini ve bir çok belde ile köylerimizi ziyaret ettik. Kanaat önderleri, vatandaşlarımız ile hemhal olduk. Yıllardır takip ettiğimiz MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli önderliğinde hassasiyetle takip ettiği ve talimatlandırdığı Şırnak'ın sorunlarının çözümü için gerekli girişimlerde bulunduğumuz gibi bundan sonrada Şırnak'ın gerek ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan yapılacak yatırımlar konusunda da MHP olarak bütün gayretimizi göstereceğiz. Şırnak'ın ulaşım konusundaki sorunları, Şırnak-Cizre, Şırnak- Van, Şırnak- Siirt onları takip edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile hükümet nezdinde gereken girişimleri yapacağız. Sağlık yatırımları var. Şırnak Irak sınırında Habur' 2. bir gümrük kapısının açılması konusunda önemli bir talep var. Bunu da ilgili Bakanlıklar nezdinde çalışmaların hangi safhada olduğunu takip edeceğiz. Şırnak ve Hakkari gibi illerimiz artık bir huzur beldesi olarak anılıyor. Gerekli kalkınmayı ve canlılığı da sağlamak suretiyle, küçükbaş hayvancılığa da gerekli desteğin verilmesi kanaatindeyim. Artık Şırnaklılar 30 yılı aşkın terör faaliyetlerinden bizar olmuş durumdadır. Bütün ülke olarak da bu terör saldırılarıyla çok canımız yandı. On binlerce şehitler verdik. Şu an Türkiye'nin terörle mücadelesi hem ülke içinde hem de ülke dışında çok büyük bir etkinlikle devam etmektedir. Artık terör bitme noktasına gelmiştir. Bölgemizdeki yerleşim yerleri de şu an itibariyle bir huzur beldeleri haline gelmiştir. Bu psikolojik tedirginlikte aşıldıktan sonrada öyle ümit ediyorum ki kısa süre içerisinde turizm yatırımlarında da artmasıyla birlikte bambaşka bir Şırnak'a kavuşacağız. Bizde Milliyetçi Harekat Partisi olarak bütün gayretimizi göstereceğiz" dedi. - ŞIRNAK

Devlet Bahçeli, Manisa, Şırnak, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP heyeti, Şırnak'ın sorunlarını sahada dinledi - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu         
00:47
Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim         
00:07
Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü         
23:33
Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok         
23:02
Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum         
22:42
Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz         
21:51
Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir         
20:55
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 01:14:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP heyeti, Şırnak'ın sorunlarını sahada dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei