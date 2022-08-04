MHP'den Şarkışla'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı - Son Dakika
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MHP'den Şarkışla'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı

04.08.2022 17:15
MHP'den Şarkışla'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı

MHP heyeti, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

MHP heyeti, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Şarkışla Belediyesi Seyfettin Soysal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Necmi Yıldırım ve Adem Yurdagül ile Şarkışla İlçe Başkanı Alperen Çilek ile partililer katıldı.

Milletvekili Özyürek, burada yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "MHP, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde ise MHP'nin adaylarına oy verecek. Bu ve benzeri programlarla bizler sizlere, sizler de bulunduğunuz her ortamda politikamızı halka anlatacak ve harekete katkı sağlayacaksınız." dedi.

Özyürek ve beraberindekiler, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den Şarkışla'da 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'den Şarkışla'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı - Son Dakika
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