MHP heyeti Süloğlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Süloğlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP heyeti ilk olarak Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Başkanı Tercan ve beraberindeki heyet daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediklerini belirten Tercan, "MHP, olarak halkın sorununu tespit edip bunu çözmeye çalışmak görevimiz. Herkes kendi görevini yaparsa sorunlar azda olsa ortadan kalkar ve rahat bir nefes alınır. MHP olarak üzerimize her ne düşüyorsa fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.