- MHP heyeti, Şuşa'da açılacak okul için Azerbaycan'a geldi - Son Dakika

- MHP heyeti, Şuşa'da açılacak okul için Azerbaycan'a geldi

BAKÜ - Milliyetçi Hareket Partisi heyeti, Şuşa'da inşa edilecek okul için yer tespitinde bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Heyeti, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Azerbaycan Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Seyhan karşıladı. Heyet, Bakü'de temaslarda bulunduktan sonra yarın Azerbaycanlı yetkililerle birlikte Şuşa şehrine geçerek Üzeyir Hacıbeyli Okulu için Şuşa şehrinde yer tespiti yapacak ve incelemelerde bulunacak.

Bahçeli 16 Ocak'ta duyurmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Ocak'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da 9 derslikli bir ilkokulun yapılması hedefimizdir" ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli, okulun adının Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi Şuşa doğumlu Üzeyir Hacıbeyli, temel atma gününün ise 30 Ocak 2021 olabileceğini belirtmişti.