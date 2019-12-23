MHP heyetinden Başkan Vekili Aslan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP heyetinden Başkan Vekili Aslan'a ziyaret - Son Dakika

MHP heyetinden Başkan Vekili Aslan'a ziyaret

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki partililerle İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ı ziyaret etti.

MHP heyetinden Başkan Vekili Aslan'a ziyaret, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki partililerle İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ı ziyaret etti.


Başkan Güngöralp, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile bir süre sohbet etti. MHP İl Başkanı Güngöralp, Başkan Vekili Aslan'a yeni görevinin hayırlı olması temennilerinde bulundu.


Ziyaret dolayısıyla memnun olduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, MHP İl Başkanı Güngöralp ve yönetimine teşekkür etti.


Günün anısına MHP heyeti tarafından Sinan Aslan'a ismi yazılı Türk bayraklı duvar halısı hediye edildi. - VAN

Sinan Aslan, İpekyolu, Van, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:14 Kaynak: İHA
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