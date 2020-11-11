MHP heyetinden Havsa'da ziyaretler - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve partinin yönetim kurulu üyeleri Havsa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ve esnafı ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyaretlerde Edirne ve Havsa ile ilgili konuların ele alındığını aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Havsa esnafımızı dinledik. Esnafımızın koronavirüsten dolayı sıkıntılarının olduğu her hallerinden belliydi. MHP olarak halkın sorununu tespit edip bunu çözmeye çalışmak görevimiz. Herkes kendi görevini yaparsa sorunlar azda olsa ortadan kalkar ve rahat bir nefes alınır. MHP olarak üzerimize her ne düşüyorsa fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.

Halka yardımcı olmaya çalışıyoruz. Esnafımızın, çiftçimizin, köylümüzün, dar ve yoksul insanımızın derdine çare olmak için her zaman yanlarındayız."