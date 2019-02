MHP Heyetinden İtso'ya Ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ve İTSO Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette konuşan Vahapoğlu, İnegöl ile alakalı yapılacak çalışmaların siyasi ayağında her türlü desteği sağlama sözü verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir konuşma yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Seçim süreci memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah millet tercihini kaza bela olmadan ortaya koyar ve yerel yönetimlerde belediyelerimiz vatandaşa hizmet etmeye devam ederler. Meşakkatli ve yorucu bir süreç yaşayacaksınız, hayırlısı olsun. Hep birlikte memlekete hizmet etmeye devam ederiz düşüncesindeyiz. Odamızı ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz, seçim çalışmalarınızda başarılar dileriz" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "24 Haziran döneminde sizleri ziyaret edemedik, seçim bir vesile oldu. Bir ittifak söz konusu. MHP olarak İnegöl'de biz Belediye Başkanı değil meclis üyeleri çıkarıyoruz ve ittifakın adayı şuandaki başkanımızdır. Kendilerini de ziyaret edip başarı diledik, parti olarak destekçisi olacağımızı kendilerine ilettik. Arkadaşlarımıza moral olsun ve çalışmalarının ivmesi başlangıçta yüksek olsun diye bu ziyaretleri yapıyoruz. Türkiye'nin riske girecek zamanı yok. Sizler hayatın canlı bölümündesiniz. Anlık değişiklikler ticaret erbabını etkiliyor. Seçmenimizin sağduyusuna güveniyoruz, inanıyoruz. Türkiye'nin istikrarlı bir zemine oturması çok önemlidir. Darbe girişimleri sonrası ilk 10 yıl çok risklidir. Çok partili sistemlerde de acımasızca birbirine saldırmış 2 partinin belli müşterekler üzerinde işbirliği yapması hem dışarıda o ülke için oyun oynamaya çalışanlar açısından engelleyici bir rol oynar hem de ülke içerisinde sosyal bütünleşmenin siyasi bütünleşmeye yansımasıyla birlikte daha zemini sağlam istikrar ortamı oluşturur.15 Temmuz sonrası MHP'nin özellikle Yenikapı ile birlikte herhangi bir karşılık beklemeksizin 'Önce Ülkem' diye hareket edip ısrarla bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmesi şu anki ekonomik durum, sosyal rahatlık üzerinde etkisi oldu. Bunu çok sayıda işadamı arkadaşlarımın samimi itiraflarında da gördüm. İnşallah böyle gider. Önemli olan Türkiye. Çevremiz kaynıyor, Karadeniz her an patlamak üzere, Doğu Akdeniz aynı şekilde. Türkiye, geleceği için münhasır ekonomik bölgeler konusunda ısrarlı olmak zorunda. Karşımızdakiler yeni bir dünya düzeni için yeni bir hakimiyet alanı oluşturmaya çalışıyorlar. 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde bu bölgelerden kendilerine göre hak ettiği alanlar üzerinde egemenlik kuramamış olan ülkeler, bizim asıl hakim olmamız gereken bölgede hak iddia ediyorlar. Güney komşularımız kaynıyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Siyaset, ticaret veya hangi konuda iştigal edersek edelim sulh ve sükün o ortama yeni imkanlar sağlar. İnşallah ülkemiz bundan yararlanır" diye konuştu.



Vahapoğlu ayrıca, İnegöl ile alakalı meclise taşınacak olan ve siyasetçinin devreye girmesi gereken konularda verebilecekleri her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. - BURSA

