MHP heyetinden Mardin çıkarması - Son Dakika

MHP heyetinden Mardin çıkarması

08.11.2020 03:07

MHP heyetinden Mardin çıkarması -MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ankara Milletvekili Taşlıçay ile Gaziantep Milletvekili Atay Mardin'de ziyaretlerde bulundu Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay ile...

MHP heyetinden Mardin çıkarması

-MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ankara Milletvekili Taşlıçay ile Gaziantep Milletvekili Atay Mardin'de ziyaretlerde bulundu

MARDİN - Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay ile Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, il kongresi öncesi Mardin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

MHP'li milletvekilleri Nevin Taşlıçay ve Sermet Atay Mardin 1. Olağan İl Kongresi önce Mardin'e geldi. Mardin'deki ilk durakları MHP İl Başkanlığı olan Taşlıçay ve Atay, başkanlık binasında il ve ilçe kadın kolları başkanları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Daha sonra Artuklu Üniversitesine geçen Taşlıçay ile Atay, burada Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile bir araya gelerek Mardin'deki çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Taşlıçay ve Atay son olarak Mardin İl Emniyet Müdürü M. İlker Emir ziyareti etti.

MHP heyetinden Mardin çıkarması
MHP heyetinden Mardin çıkarması
MHP heyetinden Mardin çıkarması
MHP heyetinden Mardin çıkarması

Taşlıçay, Mardin, Kadın, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP heyetinden Mardin çıkarması - Son Dakika


Son Dakika

ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi         
23:13
İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu         
22:43
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
Başkanlığı kaybedip Başkanlığı kaybedip "Durmayacağım" diyen Trump'ın seçimin sonucunu öğrendiği yer sözleriyle çelişti         
21:27
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı         
13:52
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 03:16:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP heyetinden Mardin çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei