MHP Horasan ve Köprüköy ilçe kongreleri yapıldı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi horasan ve Köprüköy kongrelerini gerçekleştirdi.

Horasan ve Köprüköy ilçelerinde "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" teması ile yapılan kongreler MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin kongre için göndermiş olduğu mesajını okuyan Başkan Karataş, "Horasan aynı zamanda Ahmet Yesevi ocağı olarak anılmayı hak etmiş bir ilçemizdir. Topraklarında Ahmet Yesevi ocağından yetişip, Anadolu'ya gelmiş bir çok tasavvuf ehlini barındıran, Ahmet baba, Hasan dede, Horasan baba, Eskici baba gibi birçok tasavvuf ehlini bulundurmaktadır" dedi.

Ülkemizin geldiği bu noktada çevremizde yer alan komşu ülkelerde yaşanan olayları daha iyi görmemiz ve analiz etmemiz gerektiğini açıklayan Başkan Karataş; "Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin Türk siyasetinde kabul görmesinde, sorunların değil, çözümlerin lideri olarak, kendisiyle özdeşleşen bir liderlik örneği sergilemiştir. Bu gün yapılan her iki ilçemizdeki kongrelerin ülkemize,milletimize,ilimize, ilçelerimize ve camiamıza hayırlı olsun" temennilerinde bulundu.

Başkan Karataş kongrelerin ardından esnaf ziyaretleri yaparak,onlarla gündeme ilişkin sohbet etti. - ERZURUM