MHP Iğdır Milletvekili Karadağ, Azerbaycan'ın Bayrak Günü'nü kutladı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 9 Kasım Azerbaycan Bayrak Günü münasebeti ile bir mesaj yayımladı. Karadağ yayımladığı mesajında "Aynı ananın iki oğlu" olarak nitelendirdiği Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti. Karadağ, 8 Kasım'da 30 yıllık hasretin sona ererek Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ topraklarının yeniden asıl sahiplerine geçtiğini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"8 Kasım Can Azerbaycan'ın 30 yıllık hasrete son verdiği zafer günüydü. İki Devlet arasında perçinlenmiş kardeşlik duygusu ve inancı ile 44 gün süren savaş sonrası Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, 30 yıllık işgal son bulmuş ve Azerbaycan Karabağ'daki topraklarını geri almıştır. Bu zafer hepimizi sevince boğmuştur. 44 günlük Karabağ Savaşı'nda, kadim Şuşa şehrinin alınması ile taçlanan Milli Zafer Günü'nün 1. yıl dönümü kutlu olsun."

Azerbaycan'ın 9 Kasım'da Bayrak Günü olduğunu hatırlatan Karadağ, "Geçtiğimiz yıllardaki 9 Kasım'dan, çok daha fazla anlam ifade ediyor. Çünkü bugün o aziz bayrak, Şuşa kentinde de dalgalanıyor. Mavi rengi Türklüğü, yeşil rengi İslamiyet'i ve kırmızı rengi kültürümüzü yansıtan şanlı bayrak, artık 30 yıldır dalgalanması gereken yerde gök yüzünde süzülüyor. Bu tarifi imkansız bir duygudur. Bu duygularla, 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' sözü ile dünyaya bağımsızlığını haykıran kardeş Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü en kalbi duygular ile kutluyorum. Üç renkli bayrağın ile sen çok yaşa Can Azerbaycan" diye konuştu.

(Mustafa Cenik/İHA)