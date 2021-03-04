MHP ihracatçıların konteyner sorununu TBMM'ye taşıdı - Son Dakika

MHP ihracatçıların konteyner sorununu TBMM'ye taşıdı

04.03.2021 19:03
MHP ihracatçıların konteyner sorununu TBMM'ye taşıdı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantepli ihracatçıların en büyük sorunlarından biri olan konteyner sorununu meclis gündemine taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantepli ihracatçıların en büyük sorunlarından biri olan konteyner sorununu meclis gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile Gaziantepli ihracatçıların konteyner sorununu dile getiren MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ilgili bakanlıkların bu konudaki çalışmalarını ön plana alması gerektiğini söyledi. İhracat rakamlarının aratarak devam edebilmesi için bu konunun önem arz ettiğini de vurgulayan Milletvekili Taşdoğan; "2020 yılı ve 2021 yılının ilk çeyreğine bakıldığında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri arasında bulunan Gaziantep'in bu performansını sürdürebilmesi ve artırabilmesi için ihracat faaliyetlerine bir şekilde mani olan durumların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.Seçim bölgem olan Gazi şehrimizde ihracatçılarımız konteyner bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Önceliğin Avrupa ve Çin taleplerine verildiği, hatta yapılan rezervasyonların bile iptal edilerek ihracatçılarımızın mağdur edildiği meslek odalarımızca tespit edilmiştir. Bu durum göz önüne alındığında; Ticaret Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, bu husustaki sıkıntıların çözümü üzerine olan çalışmalarını ön plana almaları büyük önem arz etmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

MHP ihracatçıların konteyner sorununu TBMM'ye taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Gaziantep, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP ihracatçıların konteyner sorununu TBMM'ye taşıdı - Son Dakika


Son Dakika

9 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının olay yerinden ilk görüntüler Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Maltepe'de olanları unutun! Bu ilçede toplu iş sözleşmesi davul zurna eşliğinde imzalandı Mavi kategorideki Muş'un valisinden ilginç sözler: Maske takmayı bilmeyenler var Aksaray'da pazar günü istisnalar ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Bakkallar bile kapanacak 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!
Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu         
18:58
Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı         
18:22
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı başladı! Canlı anlatım Fenerbahçe-Antalyaspor maçı başladı! Canlı anlatım         
17:58
Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek, Didem şarkısının klibinde ortaya çıktı Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek, Didem şarkısının klibinde ortaya çıktı         
17:43
Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti         
17:07
Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu         
16:24
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu         
15:05
Son Dakika: Kara propaganda çalışmaları yanlarına kar kalmayacak! Savcılık 'Stop Erdoğan' ilanları için harekete geçti Son Dakika: Kara propaganda çalışmaları yanlarına kar kalmayacak! Savcılık 'Stop Erdoğan' ilanları için harekete geçti         
14:50
Apartmanın dördüncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Apartmanın dördüncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi         
13:59
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor         
13:24
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı, acılı babanın feryatları yürek dağladı 2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı, acılı babanın feryatları yürek dağladı         
11:51
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2021 19:18:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP ihracatçıların konteyner sorununu TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei