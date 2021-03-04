MHP ihracatçıların konteyner sorununu TBMM'ye taşıdı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantepli ihracatçıların en büyük sorunlarından biri olan konteyner sorununu meclis gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile Gaziantepli ihracatçıların konteyner sorununu dile getiren MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ilgili bakanlıkların bu konudaki çalışmalarını ön plana alması gerektiğini söyledi. İhracat rakamlarının aratarak devam edebilmesi için bu konunun önem arz ettiğini de vurgulayan Milletvekili Taşdoğan; "2020 yılı ve 2021 yılının ilk çeyreğine bakıldığında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri arasında bulunan Gaziantep'in bu performansını sürdürebilmesi ve artırabilmesi için ihracat faaliyetlerine bir şekilde mani olan durumların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.Seçim bölgem olan Gazi şehrimizde ihracatçılarımız konteyner bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Önceliğin Avrupa ve Çin taleplerine verildiği, hatta yapılan rezervasyonların bile iptal edilerek ihracatçılarımızın mağdur edildiği meslek odalarımızca tespit edilmiştir. Bu durum göz önüne alındığında; Ticaret Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, bu husustaki sıkıntıların çözümü üzerine olan çalışmalarını ön plana almaları büyük önem arz etmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP