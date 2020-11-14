MHP İl Başkan Adayı Akbulut'tan adaylık açıklaması - Son Dakika

MHP İl Başkan Adayı Akbulut'tan adaylık açıklaması

14.11.2020 13:13
MHP İl Başkan Adayı Akbulut'tan adaylık açıklaması, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karabük İl Başkanlığı için aday olan Feramuz Akbulut basın ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karabük İl Başkanlığı için aday olan Feramuz Akbulut basın ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

MHP Karabük İl Başkanı Adayı Feramuz Akbulut, Yenişehir'de bulunan işçi lokalinde gazetecilerle bir araya geldi. Programda konuşan Akbulut, şuana kadar 72 il kongresi yapıldığını ve 68 ilde tek adaylı kongre gerçekleştiğini açıkladı.

Genel merkezin tek adaylı kongre yapılacağı ile ilgili açıklamasına rağmen yoğun istek üzerine daha iyi hizmet etme, camianın ve Karabük'ün sorunlarının çözümü sağlama adına İl Başkanlığı adaylık isteğini ilettiğini belirten Akbulut, "Görüşmeler neticesinde genel merkez yetkilimiz önceki gün telefonla arayarak Karabük'te tek adaylı kongre yapılacağını bildirdi. Başbuğumuzun koyduğu lider doktrin teşkilat Genel Başkanımız Devlet Bey'in koyduğu önce ülkem ve milletim sonra partim sonra ben ilkelerine bağlı siyaset yapan biri olarak bu karara uyduk. Şahsım ve dava arkadaşlarının bu tavrı bir geriye adım değil genel merkez kararına partimizin ilkeleri doğrultusunda uyma olarak kabul edilmelidir. Zira davamız ve partimiz söz konusu olduğunda nefsimiz ayaklarımızın altına ancak paspas olur. Bunu herkes anlayamaz. Bünyeleri kabul etmez, ruhlarında bu davranışa yer yoktur. Genel merkezimizin kararı doğrultusunda dava adamı olarak adamın adamı olmadan davamız için çalışmaya, her koşulda üzerimize düşen her vazifeyi bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Akbulut, Yortan Beldesi'nin her ay 12 bin TL'lik su harcaması yapmasına rağmen 36 bin TL'lik borç ödediğini hatırlatarak, bu haksızlığın giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini de kaydetti. - KARABÜK

MHP İl Başkan Adayı Akbulut'tan adaylık açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Yenişehir, Karabük, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP İl Başkan Adayı Akbulut'tan adaylık açıklaması - Son Dakika


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