MHP İl Başkan Yardımcısı Son Yolculuğuna Uğrulandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Yardımcısı Kemal Tank son yolculuğuna uğurlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Yardımcısı Kemal Tank son yolculuğuna uğurlandı.



MHP İl Başkan Yardımcısı Kemal Tank(60) önceki gün fenalaşarak Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere karşın evli ve 2 çocuk babası olan 60 yaşındaki Tank hayatını kaybetti. Orhan Camiinde kılınan cenaze namazına MHP grup başkan vekili Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, parti üyeleri, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Kemal Tank'ın naaşı Emir Sultan mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

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