Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkan Yardımcısı Son Yolculuğuna Uğrulandı

MHP İl Başkan Yardımcısı Son Yolculuğuna Uğrulandı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Yardımcısı Kemal Tank son yolculuğuna uğurlandı.

MHP İl Başkan Yardımcısı Son Yolculuğuna Uğrulandı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Yardımcısı Kemal Tank son yolculuğuna uğurlandı.

MHP İl Başkan Yardımcısı Kemal Tank(60) önceki gün fenalaşarak Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere karşın evli ve 2 çocuk babası olan 60 yaşındaki Tank hayatını kaybetti. Orhan Camiinde kılınan cenaze namazına MHP grup başkan vekili Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, parti üyeleri, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Kemal Tank'ın naaşı Emir Sultan mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:40 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Sakarya, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sandıkların Yüzde Yüzü Açıldı, 30 İl El Değiştirdi! İşte O İller Iğdır'da, 'Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayından Sonuca İtiraz Son Dakika! Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:21:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkan Yardımcısı Son Yolculuğuna Uğrulandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]