MHP İl Başkan Yardımcısı Suzan Küçüksaraç kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika

MHP Ankara Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Suzan Küçüksaraç, Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde kadınlarla buluştu.

Nallıhan'ın ardından Beypazarı Halkevi'nde düzenlenen programda konuşan Küçüksaraç, MHP'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MHP'de artık kadınların daha aktif olacağını söyleyen Küçüksaraç, "Siz isterseniz her şeyi yapabilirsiniz ve başarırsınız. Çünkü sizler birer annesiniz. Bu günden sonra MHP'de kadının önemi ve yeri değişecektir. Hepinize resmi olarak görevler verilecektir. Biliyorsunuz, kadınlar MHP'de çok aktif değillerdi. Bundan sonra ben sizler için elimden gelen her şeyi yapacağım ve sizlerle birlikte olacağız. MHP'de daha aktif olacağız. Bu anlamda, hepimiz güçlerimizi birleştireceğiz. Beypazarı ilçesinde de hep birlikte kadınların gücünü göstereceğiz." dedi.

Küçüksaraç, daha sonra kadınların sorularını yanıtladı.