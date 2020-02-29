MHP İl Başkanı Akar'dan Mehmetçiğe destek açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP İl Başkanı Akar'dan Mehmetçiğe destek açıklaması - Son Dakika

MHP İl Başkanı Akar'dan Mehmetçiğe destek açıklaması

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İdlib'de düzenlenen saldırılarda şehit olan askerlerin hesabının sorulacağını belirtti.

MHP İl Başkanı Akar'dan Mehmetçiğe destek açıklaması, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İdlib'de düzenlenen saldırılarda şehit olan askerlerin hesabının sorulacağını belirtti.

Akar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Suriye'nin İdlib bölgesindeki Mehmetçiğin, dost bildikleri gafillerin nezaretinde, hava unsurlarıyla saldırıya uğradığını anımsattı.

Acılarının çok büyük, nefretinin ise onu aratmayacak kadar derin olduğunu vurgulayan Akar, "Gün acıyı yaşama günü değil, bu acıları yaşatanlardan hesabı sormak için gerekli tahkimatı yapma günü. Bu saate kadar siyaset kurumundan gelen olumlu söylemler, bize bu acıları yaşatan gafillerin bu sefer içimizde uzantı bulamayacağını, milli menfaatlerimiz korunması ve egemenlik haklarımız temini için birlik halinde olunma erdemine ulaştığımızı göstermesi açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, hain yapıların cephe gerisinde propaganda faaliyeti yürüttüklerini savunarak, "Türk askerinin ne işi var orada" sorusunu sordurarak ve Rusya, ABD, Çin, Fransa, Almanya gibi sömürgeci ülkeleri de gözardı ederek, içinde bulunduğumuz siyasi, askeri ve ekonomik sıkıntılardan kurtulacağımız sonucuna varılmak isteniyorsa, bunu yapan gaflet ve delalet çukuruna düşmüş, hain yapıların değirmenine su taşıdığının farkında olmayan kayıp kardeşimizdir." ifadesini kullandı.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı dileyen Akar, gazilerin de hayırlı ömürler geçirmelerini temenni etti.

Milliyetçi Hareket Partisi, Sakarya, İdlib, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, İdlib'de İran destekli 21 teröristi öldürdü
Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:26:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP İl Başkanı Akar'dan Mehmetçiğe destek açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]