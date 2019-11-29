Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Akar: "İttifakın önemini kavramış kadrolarla yola devam edeceğiz"
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MHP İl Başkanı Akar: "İttifakın önemini kavramış kadrolarla yola devam edeceğiz"

7 saat önce

MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Cumhur İttifakı'nın anlam ve önemini kavramış kadrolarla yola devam edeceklerini kaydetti.

MHP İl Başkanı Akar:

MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Cumhur İttifakı'nın anlam ve önemini kavramış kadrolarla yola devam edeceklerini kaydetti.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin kongre yılı olacağını söyledi.

İlçe ve il kongrelerinin ardından da genel kongrenin hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Akar, "İlçe kongrelerimizin başlayabilmesi için MYK tarafından bir takvimin tespit edilmesi bir ilanın açıklamasını bekleyeceğiz. Bugüne kadar herhangi bir tarih, takvim yoktur. Bu noktada Siyasi Partiler Kanununa baktığımızda 2020 yılı bu işin olması gereken yıl. Dolayısıyla şu anda il teşkilatı olarak genel merkezimizden gelecek takvimi bekliyoruz." dedi.

Akar, ilçelerde çok adaylı seçimlerin olacağını duyduklarını dile getirerek, "Çok adaylı olma meselesi demokrasi anlamında nimettir. İki veya daha fazla adayın yarışma haline girmesi kaliteyi ortaya çıkarır. Biz de bundan gocunmayız, memnuniyet duyarız. Bu il başkanlığı için de geçerlidir. Eğer normal sürecinde devam ederse takvimin açıklanmasından sonra Genel Başkanımızı ziyaret ederek onun onayını aldıktan sonra adaylığımı açıklamayı düşünüyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın anlam ve önemini kavramış kadrolarla yollarına devam edeceklerini, dile getirerek bu zamana kadar beraber çalıştıkları partililere teşekkür etti.

Ahmet Ziya, Sakarya, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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