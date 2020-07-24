MHP İl Başkanı Alıcık basın mensuplarını unutmadı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Alıcık mesajında, "İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde zor ve meşakkatli bir görevi yerine getirmeye çalışan Aydın İlimizde hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyonlar ile milli haber ve internet haber sitesi çalışanlarının, temsilcilerinin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlar, şehit basın mensuplarımıza Allah'tan rahmet, tüm gazeteci arkadaşlara çalışma hayatında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN