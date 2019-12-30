MHP İl Başkanı Alıcık, "Her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir fırsattır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP İl Başkanı Alıcık, 'Her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir fırsattır' - Son Dakika

MHP İl Başkanı Alıcık, "Her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir fırsattır"

6 saat önce

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yeni yıl mesajında; "Her yeni gün ve her yeni yıl, yeni bir imkan, yeni bir fırsattır" dedi.

MHP İl Başkanı Alıcık,

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yeni yıl mesajında; "Her yeni gün ve her yeni yıl, yeni bir imkan, yeni bir fırsattır" dedi.


MHP İl Başkanı Alıcık, yeni yıl nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:


"2020 yılının taze başlangıçlara, yeni heyecanlara, kalıcı bir huzura, artan saadete ve yoğunlaşan mutluluğa vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Karamsarlık bizim kitabımızda yazmamaktadır. Kötümserlik salgını bizim semtimize asla uğrayamayacaktır.


Yaparız, başarırız, Türkiye'yi hak ettiği, layık olduğu, gelişmişlik ve medeni noktalara elbirliğiyle, Endüstri 4.0 teknoloji disiplininde, ilim, bilim, erdem ve ahlak şuurunda, işbirliğiyle, güç birliğiyle, Cumhur İttifakı'nın muhteva ve müktesebatıyla Cumhuriyetimizin 100. yaşına lider ülke Türkiye hedefimizi taşıyabileceğimize olan inancımla; aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah'ın himayesi üzerlerine olsun diyorum. Cennet Aydın Kentimizin kahraman efeleri hemşerilerimin ve Türk-İslam aleminin, Büyük Türk milletinin yeni yılını içtenlikle kutluyor, huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için güçlü milli şuurun rehberliğinde kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum" - AYDIN

Haluk Alıcık, Aydın, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?
"Noel Baba yok Alaçamlı gençler var" kampanyasıyla köy çocuklarını sevindiriyorlar Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:12 Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazeleri memleketlerine getirildi - Son Dakika
22:11 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı - Son Dakika
22:11 SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar - Son Dakika
22:10 HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3) - Son Dakika
22:09 Isparta Emniyet Müdürü Akay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:13:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP İl Başkanı Alıcık, "Her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir fırsattır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]