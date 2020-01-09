MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir'i ziyaret etti - Son Dakika

MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir'i ziyaret etti

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Haluk Alıcık ve beraberindeki heyet, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir'i ziyaret etti, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Haluk Alıcık ve beraberindeki heyet, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yeni görevinde Haluk Alıcık'a başarılar dilerken, Üniversite olarak ülkemizin, Aydın'ın ve tüm vatandaşların yararlanması doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmaya öncülük edecek projeler üretip hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.


Aydın'ın tek üniversitesi ADÜ'yü yakından takip ettiklerini belirten Alıcık, Aydın'ın ve ülkemizin kalkınması için Üniversiteye ellerinden gelen tüm desteği vermek için hazır olduklarını söyledi.


Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Haluk Alıcık, Selçuk, Rektör, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin
Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis

Son Dakika Haberleri
16:16 İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
16:16 DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
16:16 Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Son Dakika
16:13 Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Gazetecilik müstesna bir meslektir" - Son Dakika
16:12 Sarıkamış Şehitleri Malatya'da unutulmadı - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:20:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]