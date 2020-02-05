MHP İl Başkanı Alıcık'tan Didim'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP İl Başkanı Alıcık'tan Didim'e ziyaret - Son Dakika

MHP İl Başkanı Alıcık'tan Didim'e ziyaret

6 saat önce

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe ziyaretleri kapsamında Didim'deki kamu kurumları ve odaları ziyaretler gerçekleştirdi.

MHP İl Başkanı Alıcık'tan Didim'e ziyaret, System.String[]

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe ziyaretleri kapsamında Didim'deki kamu kurumları ve odaları ziyaretler gerçekleştirdi.


MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe ziyaretlerini Didim ile sürdürdü. Alıcık'a MHP İl Başkan vekili Gürşat Kale ile il yöneticileri eşlik ederken, Alıcık'a MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri karşıladı.


Alıcık ziyaretleri kapsamında Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldım ve Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş'ı makamlarında ziyaret edip, hem sorunlarını dinledi, hem de görüş ve önerilerini anlattı.


Alıcık, ziyaretlerde yaptığı değerlendirmede Genel Merkezin onayıyla göreve geldiklerini belirterek "Bizler ülkemize ve milletimize hizmet etmek için bu makamlardayız. Güzel bir ülkemiz var; Ülkemizi bir ağaç gövdesi gibi düşünürse Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Abhazası hepsi bu ağacın bir dalı, bizler tek vücut olarak bir arada ülkemizin kalkınması için çalışacağız. Bundan sona bizlerde Aydın'ın her karış toprağını ziyaret edip, halkımızla iç içe olacağız. Bugünde Didim'de olduk. Kurumlarla bir arada ziyaretler gerçekleştirdik. Verimli görüşmeler yaptık" dedi. - AYDIN

Haluk Alıcık, Didim, Aydın, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulundu
Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme Sağlık Bakanı Koca: Van'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı yükselebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:34:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP İl Başkanı Alıcık'tan Didim'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]