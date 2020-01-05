MHP İl Başkanı Alıcık, "Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP İl Başkanı Alıcık, 'Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz' - Son Dakika

MHP İl Başkanı Alıcık, "Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yayımladığı mesajında 05 Ocak 2017 tarihinde şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin ve şair Arif Nihat Asya'yı andı.

MHP İl Başkanı Alıcık,

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yayımladığı mesajında 05 Ocak 2017 tarihinde şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin ve şair Arif Nihat Asya'yı andı.


İl Başkanı Alıcık mesajında, "Hasan Tahsin gibi ateşin üzerine yiğitçe yürüyen kahraman polisimiz Fethi Sekin vatan hainlerinin üzerine yiğitçe yürümüştür ve bu yürüyüşüyle büyük bir felaketi göğüslemiş, kendi canını hiçe sayarak bir katliamı önlemiştir. Kahraman Türk polisimiz Fethi Sekin gibi nice kahramanları ile Türk Milleti, kutlu vatan topraklarında ebediyen var olacaktır. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun. Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017 de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan kahraman Polis Memuru Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizi, 5 Ocak 1975 ebediyete uğurladığımız; " Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım" dizeleri ile bayrak sevgimizi anlatan Arif Nihat Asya şairimizi rahmetle, hürmetle ve gururla anıyorum. Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar, ne kadar ağır olursa olsun, yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok. Üstün bir mücadele azmi var, korkusuz milli iradenin tarihi duruşu var" dedi. - AYDIN

Fethi Sekin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti
Aydın 13 yaşındaki dilvin'in ölümünde yanlış iğne iddiası Müsabaka sonrası ölen Alperen'in babası: Çocuğumun katillerini istiyorum Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı

Son Dakika Haberleri
20:04 Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
20:03 Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
20:02 Karda dondurma keyfi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
20:02 Sincik'te eğitime kar engeli - Son Dakika
19:55 Onyekuru imzayı attı - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 20:12:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP İl Başkanı Alıcık, "Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]