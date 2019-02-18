Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Arif Kılıç ; "Fitnenin Belini Kırdık Adayımız Onur Köksal"

MHP İl Başkanı Arif Kılıç ; "Fitnenin Belini Kırdık Adayımız Onur Köksal"

50 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Arif Kılıç, Kırşehir'de ittifak söylentileri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap vererek 'Fitnenin belini kırdık elhamdülillah adayımız Doç. Dr. Onur Köksal' dedi.

MHP İl Başkanı Arif Kılıç ;
KIRŞEHİR (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Arif Kılıç, Kırşehir'de ittifak söylentileri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap vererek 'Fitnenin belini kırdık elhamdülillah adayımız Doç. Dr. Onur Köksal' dedi.

İl Başkanı Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin adayı Onur Köksal ile fotoğraf paylaşarak "Fitnenin belini kırdık. Elhamdülillah adayımız Doç.Dr. Onur Köksal kardeşim ile yürüyeceğiz. Bize katkı sağlayan bizi bu sreçte destekleyen değerli dava arkadaşlarım ve Kırşehirlilere teşekkür ederim."diye yazdı.

Kırşehir'de ise bir süredir ittifak olacağı söylentileri halk arasında yaygın olarak kullanılıyordu. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:03 Kaynak: İHA

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