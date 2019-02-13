Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Avşar'a Plaket

MHP İl Başkanı Avşar'a Plaket

7 saat önce

Şehit Gazi Yakınları ve Vatanseverler Kamu Görevlileri Sendikası Malatya Şube Başkanı Ahmet Adıyaman, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'ı ziyaret ederek plaket takdim etti.

MHP İl Başkanı Avşar'a Plaket, System.String[]
Şehit Gazi Yakınları ve Vatanseverler Kamu Görevlileri Sendikası Malatya Şube Başkanı Ahmet Adıyaman, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'ı ziyaret ederek plaket takdim etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avşar, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Partimizin tüm teşkilatları ve yönetimimiz adına sizleri burada ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Partimizin 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Adıyaman ve sendika yönetimine teşekkür ediyorum. Şahsıma ve yönetimimize göstermiş oldukları yakın ilgi ve verdikleri plaketten dolayı teşekkür ediyorum. Ortak paydamız Malatya'yı el birliğiyle daha iyi yerlere getireceğimize inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Adıyaman ise MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Avşar'ı ziyaret ettiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:33 Kaynak: AA

Malatya, Adıyaman, MHP, Politika
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