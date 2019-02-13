MHP İl Başkanı Avşar'a Plaket
7 saat önce
Şehit Gazi Yakınları ve Vatanseverler Kamu Görevlileri Sendikası Malatya Şube Başkanı Ahmet Adıyaman, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'ı ziyaret ederek plaket takdim etti.
Şehit Gazi Yakınları ve Vatanseverler Kamu Görevlileri Sendikası Malatya
Şube Başkanı Ahmet Adıyaman
, MHP
Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'ı ziyaret ederek plaket takdim etti.
MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avşar, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Partimizin tüm teşkilatları ve yönetimimiz adına sizleri burada ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Partimizin 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Adıyaman ve sendika yönetimine teşekkür ediyorum. Şahsıma ve yönetimimize göstermiş oldukları yakın ilgi ve verdikleri plaketten dolayı teşekkür ediyorum. Ortak paydamız Malatya'yı el birliğiyle daha iyi yerlere getireceğimize inancım tamdır." ifadelerini kullandı.
Ahmet Adıyaman ise MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Avşar'ı ziyaret ettiklerini kaydetti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:33 Kaynak: AA
Akşener'e "Ekonomiden Önce Terörü Konuşun" Diyen Şehit Yakını: Evime Ekmek Götüremiyorum
Sakarya'da 2 Bine Yakın Şehit Mezarı Radarla Tespit Edildi
Çilingir Tanık, Deniz Baykal'a Kurulan Kumpası Anlattı: Kitaplığa Kamera Yerleştirdiler
MHP Lideri Bahçeli'den, HDP'li Temelli'nin Kürdistan Sözlerine Sert Yanıt