MHP İl Başkanı Avşar'dan Yeni Yıl Mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, yayımladığı yeni yıl mesajında "Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere söylediği gibi, omuz omuza birlikte başarmak tecrübesini hayata geçirmenin tam zamanıdır" ifadelerine yer verdi.

Yeni yıl öncesi bir kutlama mesajı yayımlayan İl Başkanı Avşar, "Hepimiz, bu ülkeyi ve bu toplumu 'Biz' yapan temel değerlerimizin en önde geleninin, zorluklar karşısında birleşmek ve el ele tutuşarak ayağa kalkabilmek olduğunu biliyoruz. Bu milletin yüce önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü her hatırladığımızda, onun bu millete gösterdiği ve öncülük ettiği omuz omuza birlikte başarmak tecrübesini hayata geçirmenin, bugün tam da zamanıdır" ifadelerini kullandı.



Avşar mesajını şöyle sürdürdü:



"Okumak çok önemli, bizler Alak Suresi'nde 'ikra' yani 'oku' diyen bir dinin sahibiyiz. Bilime kapılarını ardına kadar açmış bir Peygamberin ümmetiyiz. Osmanlı İmparatorluğu ile 600 yıl ayakta kalmayı başarabilmiş bir milletiz. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile geçmişteki İmparatorlukları birlikte kucaklamaya çalışan, barış ve kardeşlik uğruna kefenini giyip de siyasete soyunan bir Cumhurbaşkanı'na sahip, yeryüzünün en şanslı ülkesiyiz. Çocuklarımız okumalı ki, gelecekte tarih olacak bugünleri iyi bir şekilde yazabilsin. O günkü insanlara bugünkü tarihi doğru bir şekilde anlatabilsin. 2019 yılının, bu milli hasletimizi hayata geçirebilmek, güçlüklerin üstesinden gelebilmek için örgütlü ve daha çok çalışmak, zorlukları hep birlikte aşmak, her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan barış ve demokrasi mücadelesi için daha büyük bir azimle ayağa kalkmak gerektiğini biliyoruz. Bu duygularla, Yeni yılda tek tek tüm bireyler ve kurumlar olarak, Karamsarlıktan iyimserliğe, yılgınlıktan daha büyük bir mücadele azmine dönüştürerek daha çok çalışmayı, kardeşlik, barış ve dayanışmayı her şeyin üzerinde tutmayı, 2019 yılını daha iyi bir yıl haline getirmenin kararlılığı içinde olmak gerektiğini hatırlatıyor, hepinize başarı ve mutluluklar diliyorum." - MALATYA

