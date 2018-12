MHP İl Başkanı Aydın, Kurum Ziyaretlerini Sürdürüyor

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu'da kamu kurum ve kuruluş ziyaretlerini sürdürüyor.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte kamu kurum ve kuruluş ziyaretlerine devam ediyor. Çalışmalarına ve ziyaretlerine hızla devam ettiklerini belirten MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Ülkemizin her zaman birlik beraberliğe ihtiyacı var. Verdiğimiz desteği gösterebilmek ve birlik beraberliğimizi daim kılmak için başta Kastamonu Valimiz Yaşar Karadeniz'i, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek'i, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak'ı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve yönetim kurulu üyelerini, Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri ve yönetim kurulu üyelerini ve yine Kastamonu Ticaret Borsası Meclis Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yanık ve yönetim kurulu üyelerini makamlarında ziyaret ettik" dedi.



Kastamonu'da merkez başta olmak üzere Kastamonu'nun bütün ilçelerinde iddialı olduklarını söyleyen Başkan Aydın, "Azdavay'da aday tanıtım toplantısı gerçekleştireceğiz. Azdavay teşkilatına ve Azdavay halkına bu noktada güvenimiz sonsuzdur. Azdavay Belediye Başkanlığını alacağımıza inanıyorum. Azdavay ilçemizin hem turizm hem tanıtım noktasında, gerekse hizmet alma konusunda hak ettiği yerde olmadığını biliyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yaptık, bu çalışmaları ilerleyen günlerde basın ve halkla paylaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanlığı olarak düzenlediğimiz kahvaltılı değerlendirme programları ile birlikte Türkiye Kamu-Sen Kastamonu Şubesi ve bağlı sendikaları, ayrıca Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Kastamonu Şubesi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile biraraya gelerek Kastamonu'muz hakkında istişarelerde bulunduk. Bizim önceliğimiz her zaman Kastamonu'dur. MHP Genel Başkanı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'de Kastamonu'nun her zaman özel bir şehir olduğunu ifade ediyor. Bu memleketin ileriye gitmesi için ne yapılması gerekiyorsa ve ne yapılacaksa Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz her zaman kamu kurum ve kuruluşlarının, odalarımız, vakıflarımız, sendikalarımız ve tüm sivil toplum kuruluşlarının yanındayız. Bu şehrin bütün sorunlarını birlik beraberlik içerisinde hep birlikte çözeceğiz" diye konuştu.



Belediye Başkanı aday tanıtım programlarına hızla devam ettiklerini belirten MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçiş yapan Devrekani Bağımsız Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu'nun, geçiş töreni ve aday tanıtım programını gerçekleştirdik. Devrekani halkının yoğun ilgisi ve katılımı ile karşılaştık" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

