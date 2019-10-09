Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Candemir'den Başkan Durgut'a ziyaret
Son Dakika Güncel MHP İl Başkanı Candemir'den Başkan Durgut'a ziyaret

MHP İl Başkanı Candemir'den Başkan Durgut'a ziyaret

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'u ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Candemir'den Başkan Durgut'a ziyaret, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'u ziyaret etti.


Belediye Başkanı Durgut, Başkan Candemir ve beraberindeki MHP İl Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. İlçe hakkında sohbet ettikten sonra esnaf ziyaretine çıkan heyet, yolda karşılaştıkları vatandaşlarla da sohbet etti.


Ziyarete MHP İlçe Başkanı Musa Özdemir ve İlçe Teşkilatı üyeleri de katıldığı ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR

Milliyetçi Hareket Partisi, Menderes Durgut, Eskişehir, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
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