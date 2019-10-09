Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Karapıçak'tan Gür'e iade-i ziyaret
Son Dakika Güncel MHP İl Başkanı Karapıçak'tan Gür'e iade-i ziyaret

MHP İl Başkanı Karapıçak'tan Gür'e iade-i ziyaret

56 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'e iade-i ziyarette bulundu.

MHP İl Başkanı Karapıçak'tan Gür'e iade-i ziyaret, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'e iade-i ziyarette bulundu.


MHP İl Yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Agah Karapıçak, Çorum'a hizmet için gece-gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, ortak noktaları Çorum için ayrım gözetmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte güzel işlere imza atacaklarından kuşkusunun olmadığını kaydetti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve İl Yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Birliğin kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.


Ziyarette ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut ve Nesimi Özkubat da hazır bulundu. - ÇORUM

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Gür , Çorum, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:11 Kaynak: İHA
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