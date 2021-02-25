MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı - Son Dakika

MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı

25.02.2021 18:10
MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı, System.String[]

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Palandöken ilçesi ikinci marketler esnafıyla bir araya geldi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Palandöken ilçesi ikinci marketler esnafıyla bir araya geldi.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışan yerel esnafın şikayetlerini yerinde dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş beraberindeki Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar ve teşkilat üyeleriyle birlikte ziyaretlerini sürdürdü.

Yerel esnafın yanında olduklarını ve zorlu pandemi sürecinin yakın zamanda geride kalması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Bizler şehrimizin kalkınması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" dedi.

"Sadece seçim sürecinde değil"

İl ve ilçe teşkilatlarını her an teyakkuzda tutan ve seçim varmış gibi çalışmalar yürüten MHP Erzurum İl Başkanlığı esnafı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Çalışmalarının süreceğini ve kentin sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceklerini dile getiren Karataş "Yerel esnafımızın sorunlarını halletmek ve onlarla birlikte olduğumuzu teyit edebilmek için ziyaretlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Sadece seçim dönemlerinde esnaf ziyaretlerinin yapıldığı dönemler şükürler olsun ki artık geride kaldı. Her an çalışan, her an esnafının sorunlarını dinleyen ve ülkesi için dik duran teşkilat yapımızla dirençli yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bizler için en önemli şey vatandaşlarımızın rahatlığıdır. vatandaşlar rahat uyuyabiliyorsa bizler de rahat uyuruz. aynı şekilde esnaflarımızın durumu da bu süreçte oldukça titiz konu haline geldi. maddi daralmaya giren esnaflarımıza devletimiz el uzatıyor ve bizler de devletimizi temsilen esnaflarımıza moral ziyaretlerinde bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı
MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı
MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı
MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı
MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı
MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı
MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Erzurum, Karataş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Malaga, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek Kırmızı alarmın verildiği Trabzon'da sağlık çalışanları sosyal mesafeyi hiçe saydı Berkay Ateş'in gençlik yıllarında Tarkan'ın korumalığını yaptığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Son Dakika! Aliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk yorum: Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı Ümitcan Uygun, Aleyna'yı canlı yayında darbetmesini böyle savundu: Astımı olduğu için tek tokatla bayıldı İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine yanıt
Okan Bayülgen 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Okan Bayülgen 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak         
18:10
Serdar Ortaç'ın yüzleri güldüren eğlenceli paylaşımına beğeni yağdı Serdar Ortaç'ın yüzleri güldüren eğlenceli paylaşımına beğeni yağdı         
17:40
Kademeli normalleşme öncesi kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı Kademeli normalleşme öncesi kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı         
17:21
Karşıt grupların birbirine girdiği Erivan semalarında savaş jetleri uçmaya başladı Karşıt grupların birbirine girdiği Erivan semalarında savaş jetleri uçmaya başladı         
17:03
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'ın Instagram paylaşımının altına yaptığı yorum binlerce beğeni aldı Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'ın Instagram paylaşımının altına yaptığı yorum binlerce beğeni aldı         
16:45
Ermenistan'daki ordu-hükümet krizinin arkasında İskender füzeleri başrolde Ermenistan'daki ordu-hükümet krizinin arkasında İskender füzeleri başrolde         
16:03
Benzin içme bağımlılığı olan genç kadın, ölümle burun buruna yaşıyor Benzin içme bağımlılığı olan genç kadın, ölümle burun buruna yaşıyor         
15:52
Son Dakika! Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Nerede olursa olsun darbeye karşıyız Son Dakika! Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Nerede olursa olsun darbeye karşıyız         
14:06
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti         
13:39
NASA'nın en gelişmiş keşif aracı kaydetti! Kızıl Gezegen'deki delta ve yamaçlar böyle görüntülendi NASA'nın en gelişmiş keşif aracı kaydetti! Kızıl Gezegen'deki delta ve yamaçlar böyle görüntülendi         
12:51
Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi         
12:14
Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum         
11:52
Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu         
11:05
Twitch yayıncısı Jahrein'in Erzurum oyunu hakkındaki söylemleri tartışmaya yol açtı Twitch yayıncısı Jahrein'in Erzurum oyunu hakkındaki söylemleri tartışmaya yol açtı         
10:12
Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak         
08:39
Diplomasız 'Tıp Uzmanı' unvanıyla hasta tedavi eden Metin Hara'nın duruşmasında tanıklar konuştu Diplomasız 'Tıp Uzmanı' unvanıyla hasta tedavi eden Metin Hara'nın duruşmasında tanıklar konuştu         
21:14
Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 18:21:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei