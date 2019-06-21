MHP İl Başkanı Karataş, Gaziosmanpaşa'da hemşerilerinden destek Cumhur ittifakına istedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir

Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu