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MHP İl Başkanı Karataş, Gaziosmanpaşa'da hemşerilerinden destek Cumhur ittifakına istedi

1 saat önce

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Gaziosmanpaşa'da hemşerileriyle buluştu.

MHP İl Başkanı Karataş, Gaziosmanpaşa'da hemşerilerinden destek Cumhur ittifakına istedi, System.String[]
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Gaziosmanpaşa'da hemşerileriyle buluştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Çat İlçe Başkanı Yılmaz Polat, Horasan İlçe Başkanı Köksal Çerçi, Köprüköy İlçe Başkanı Enver Karasu, Narman İlçe Başkanı Kenan Aydın, Pasinler İlçe Başkanı Recep Zilbeyaz, Tortum İlçe Başkanı İlhan Uzun, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, MHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ahmet Özen, Gaziosmanpaşa Erzurumlular Dernek Başkanı Orhan Tanas, dernek binasında Erzurumlu hemşerileriyle bir araya geldi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş burada yaptığı konuşmada 23 Haziranda yapılacak olan İstanbul seçimlerinin önemini detaylı bir şekilde anlatarak Erzurumlu hemşerilerinden Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım'a destek istedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, Gaziosmanpaşa Erzurumlular Denek Başkanı Orhan Tanas ve yönetimine ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa, MHP, Karataş, Politika
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