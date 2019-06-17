MHP İl Başkanı Karataş, Güngören ve Sancaktepe'de hemşerileri ile bir araya geldi
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MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Güngören-İspir Mescitli Köyü ve Sancaktepe Uzundere Dikyar derneklerinde hemşerileriyle buluştu.
MHP Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
İl Başkanı Naim Karataş
, Güngören- İspir
Mescitli Köyü ve Sancaktepe Uzundere
Dikyar derneklerinde hemşerileriyle buluştu.
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Yakutiye
İlçe Başkanı Uğur Pasin, Aşkale
İlçe Başkanı Toksöz Kartal
ve Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak
ile İstanbul
seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda bu günde Güngören İspir Mescitli köyü ve Sancaktepe Uzundere Dikyar köyü derneklerinde hemşehrileriyle buluşan Başkan Karataş, burada yaptığı konuşmada da İstanbul seçimlerinin önemini detayları ile anlatarak hemşerilerimizin 23 Haziran'da sandığa giderek Cumhur ittifakına oy vermelerinin Türkiye
'nin geleceği açısından çok çok önemli olduğunu söyleyerek destek sözü aldı.
İl Başkanı Karataş, misafirperverliklerinden dolayı tüm dernek başkanlarına ve İstanbul' da ikamet eden tüm hemşerilerine teşekkür etti. - ERZURUM
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