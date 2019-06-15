Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Karataş'tan Babalar Günü mesajı
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MHP İl Başkanı Karataş'tan Babalar Günü mesajı

2 saat önce

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP İl Başkanı Karataş'tan Babalar Günü mesajı, System.String[]
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında şunları söyledi;

"Varlıklarıyla arkamızda dağ gibi duran, kol kanat geren, bizlerin büyümesinde büyük emekleri olan, sevgi ile, şefkat ile kucaklayan, yemeyip yediren, giymeyip giydiren, bizlerin yetişip büyümesinde büyük emekleri olan eli değil ayağı öpülesi çok çok değerli babalarımızı yılda bir gün değil, her gün aynı sevgi ve saygıyla anmamız, hatırlamamız onlara hak ettikleri saygıyı göstermemiz bizlerin en önemli görevidir. Bizim dinimiz, töremiz anaya babaya saygıyı emreder. Allah'ın rızası ana ve babayı hoşnut etmekle kazanılır. Bu vesileyle şehit babaları ve tüm babalarımızın bu mutlu gününü kutlar selam ve saygılarımı sunarım." - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
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