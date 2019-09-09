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MHP İl Başkanı Karataş'tan eğitim öğretim yılı mesajı

10 dakika önce

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

MHP İl Başkanı Karataş'tan eğitim öğretim yılı mesajı, System.String[]

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


MHP Erzurum il başkanı Karataş, 2019-2020 eğitim, öğretim yılının vatanımıza, milletimize hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni ederim. Eğitim ve öğretim bir milletin geleceğini aydınlatan meşale, ilim ve irfan yuvalarıdır.


Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu neslin Vatan aşkıyla, bayrak sevgisiyle ve bilgili, bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve uygulayan bir nesil yetiştirip ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için en önemli basamak eğitim ve öğretimdir.


Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer öğretmenlerimizin, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin, değerli velilerimizin eğitim ve öğretim yılını kutlar ve tüm eğitim camiasına başarılar dilerim" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Karataş, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
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