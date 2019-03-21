Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Karataş: "Uzundere'de En Az Yüzde 70 Oy Bekliyoruz"

MHP İl Başkanı Karataş: "Uzundere'de En Az Yüzde 70 Oy Bekliyoruz"

45 dakika önce

Seçime sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere'de seçmen ile tekrar bir araya geldi.

MHP İl Başkanı Karataş:
Seçime sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere'de seçmen ile tekrar bir araya geldi.

Cumhur İttifakı MHP Uzundere Belediye Başkan Adayı Hilmi Aktoprak ile birlikte esnaf ziyareti yapan Karataş, vatandaşlardan destek istedi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak girildiğine işaret eden Karataş, Cumhur İttifakının seçimleri kazanması durumunda MHP olarak büyük projeler hayata geçireceklerini belirtti.

Karataş, "Kazanırsak şeffaf, hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız. Her zaman vatandaşlarımızla bir arada olup, şehrimizi ve ilçelerimiz geliştirmek, güzelleştirmek adına gece gündüz hep beraber çalışacağız. Seçmenimizden İspir ve Uzundere'de MHP'ye, Büyükşehir ve diğer ilçelerde Ak Partiye destek vermelerini istiyoruz." dedi.

Seçmenin vereceği her karara saygılı olduklarını belirten Karataş, Erzurum genelinde yüzde 70 oy alacaklarını sözlerine ekledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:43 Kaynak: İHA

Erzurum, Uzundere, MHP, Karataş, Politika
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