Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Korkmaz, "İyi Parti'de kopmalar hızlanacak"
Son Dakika Politika Haber

MHP İl Başkanı Korkmaz, "İyi Parti'de kopmalar hızlanacak"

1 saat önce

MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, partisinin Köyceğiz Teşkilatı'nın düzenlediği kahvaltı toplantısı ve Milas teşkilatının rozet takma törenlerine katıldı.

MHP İl Başkanı Korkmaz,

MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, partisinin Köyceğiz Teşkilatı'nın düzenlediği kahvaltı toplantısı ve Milas teşkilatının rozet takma törenlerine katıldı.


Milas'ta daha önce İyi Parti'ye geçenlerin yeniden yuvaya dönmeleri ve diğer bazı partilerden MHP'ye geçenlere parti rozeti takan Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, "Özellikle HDP'nin görevden alınan belediye başkanlarını CHP'lilerin ziyaret etmeleri ve daha sonra HDP'lilerin CHP'ye olan ziyaretleri ittifak içinde oldukları İyi Parti'de deprem etkisi oluşturmuştur. Teröristlere arka çıkanlara ve Mehmetçiğe silah sıkanları lanetliyoruz. İşte bu nedenlerden dolayı İyi Parti tabanı rahatsızdır. Bu rahatsızlık da istifalar ve partimize katılımlarla hızlanmıştır. Milas'ta partimize katılan yol arkadaşlarımıza rozetlerini taktık ve hayırlı olsun diyoruz. Gelen haberler, İyi Parti tabanındaki rahatsızlıkların daha birçok istifa ve partimize katılımlarla devam edeceğini gösteriyor. MHP, giderek büyüyen bir çınardır. Türk milletinin güvencesi Milliyetçi Hareket beka sorunumuzda ortaya koyduğu kararlılık ve görüşleri ile de gücünü ve güvenirliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin 'Yuvaya dönün' çağrısına kulak verenlerin yeniden yuvaya dönüş hazırlıkları içinde olmalarını da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. - MUĞLA

İYİ Parti, Muğla, Milas, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: Cumhurbaşkanlığı sistemine destek yüzde 37
Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi Öğrenci servisi ve kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:36:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Korkmaz, "İyi Parti'de kopmalar hızlanacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]